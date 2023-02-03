9 معلومات عن أزمة منطاد التجسس الصيني الذي تعقبته الولايات المتحدة
كتب:
حسن رمضان
01:22 ص | الجمعة 03 فبراير 2023
منطاد تجسس-صورة أرشيفية
تعقبت الولايات المتحدة الأمريكية، منطاد تجسس صيني كان يحلق فوق شمال الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية.
ونرصد أبرز المعلومات المتوافرة حاليا عن قضية منطاد التجسس الصيني:
- منطاد التجسس الصيني كان يحلق فوق شمال الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية.
-شوهد منطاد التجسس الصيني على ارتفاعات عالية فوق «بيلينجز» مونتانا يوم الأربعاء الماضي
-حلق منطاد التجسس الصيني فوق «جزر ألوشيان»، عبر كندا إلى «مونتانا»، وفقا لما ذكرته شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.
-عقد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اجتماعًا لكبار القادة العسكريين بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، والجنرال جلين فانهيرك يوم الأربعاء الماضي
-ناقش قادة الجيش الأمريكي والدفاع إسقاط منطاد التجسس الصيني.
-استعرض القادة العسكريين ملف تهديد منطاد التجسس الصيني وخيارات الاستجابة المحتملة.
-قرر القادة العسكريون في النهاية عدم التوصية بإسقاطه، بسبب الخطر على سلامة وأمن الأشخاص من الحطام المحتمل
-المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بات رايدر قال لشبكة «ن بي سي نيوز» المحلية، إن بلاده تواصل تعقب منطاد التجسس الصيني ومراقبته عن كثب.
- قال مسؤول دفاعي كبير إن البالون لا يزال فوق الولايات المتحدة.