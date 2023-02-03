9 معلومات عن أزمة منطاد التجسس الصيني الذي تعقبته الولايات المتحدة

تعقبت الولايات المتحدة الأمريكية، منطاد تجسس صيني كان يحلق فوق شمال الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية.

ونرصد أبرز المعلومات المتوافرة حاليا عن قضية منطاد التجسس الصيني:

- منطاد التجسس الصيني كان يحلق فوق شمال الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية.

-شوهد منطاد التجسس الصيني على ارتفاعات عالية فوق «بيلينجز» مونتانا يوم الأربعاء الماضي

-حلق منطاد التجسس الصيني فوق «جزر ألوشيان»، عبر كندا إلى «مونتانا»، وفقا لما ذكرته شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.

-عقد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اجتماعًا لكبار القادة العسكريين بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، والجنرال جلين فانهيرك يوم الأربعاء الماضي

-ناقش قادة الجيش الأمريكي والدفاع إسقاط منطاد التجسس الصيني.

-استعرض القادة العسكريين ملف تهديد منطاد التجسس الصيني وخيارات الاستجابة المحتملة.

-قرر القادة العسكريون في النهاية عدم التوصية بإسقاطه، بسبب الخطر على سلامة وأمن الأشخاص من الحطام المحتمل

-المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بات رايدر قال لشبكة «ن بي سي نيوز» المحلية، إن بلاده تواصل تعقب منطاد التجسس الصيني ومراقبته عن كثب.

- قال مسؤول دفاعي كبير إن البالون لا يزال فوق الولايات المتحدة.