رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

معرض الكتاب

9 معلومات عن أزمة منطاد التجسس الصيني الذي تعقبته الولايات المتحدة

كتب:

حسن رمضان
01:22 ص | الجمعة 03 فبراير 2023
منطاد تجسس-صورة أرشيفية

منطاد تجسس-صورة أرشيفية

تعقبت الولايات المتحدة الأمريكية، منطاد تجسس صيني كان يحلق فوق شمال الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة  الماضية.

ونرصد أبرز المعلومات المتوافرة حاليا عن قضية منطاد التجسس الصيني:

- منطاد التجسس الصيني كان يحلق فوق شمال الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأيام القليلة الماضية.

-شوهد منطاد التجسس الصيني على ارتفاعات عالية فوق «بيلينجز» مونتانا يوم الأربعاء الماضي

-حلق منطاد التجسس الصيني فوق «جزر ألوشيان»، عبر كندا إلى «مونتانا»، وفقا لما ذكرته شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.

-عقد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اجتماعًا لكبار القادة العسكريين بينهم رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارك ميلي، والجنرال جلين فانهيرك يوم الأربعاء الماضي

-ناقش قادة الجيش الأمريكي والدفاع إسقاط منطاد التجسس الصيني.

-استعرض القادة العسكريين ملف تهديد منطاد التجسس الصيني وخيارات الاستجابة المحتملة.

-قرر القادة العسكريون في النهاية عدم التوصية بإسقاطه، بسبب الخطر على سلامة وأمن الأشخاص من الحطام المحتمل

-المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» بات رايدر قال لشبكة «ن بي سي نيوز» المحلية، إن بلاده تواصل تعقب منطاد التجسس الصيني ومراقبته عن كثب.

- قال مسؤول دفاعي كبير إن البالون لا يزال فوق الولايات المتحدة.

اقرأ المزيد:

الفلبين تفتح 4 قواعد عسكرية أمام الجيش الأمريكي في مواجهة «صعود» الصين

عاجل.. الولايات المتحدة تعلن تعقب منطاد تجسس صيني

شركات الطيران الأمريكية: لا نتوقع عودة الطلب على الرحلات من الصين واليابان

الخارجية الأمريكية: الصين تحاول عزل جزيرة تايوان
بقلم حسن رمضان