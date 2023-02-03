عاجل.. كوريا الجنوبية تسجل 15 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، 14 ألف و961 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 28 حالة وافدة من الخارج، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» في نشرتها باللغة الإنجليزية.

وأوضحت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، أن من بين 28 إصابة بفيروس كورونا وافدة من الخارج 11 إصابة «39.3%» من الصين.

كوريا الجنوبية تسجل 30 حالة وفاة بفيروس كورونا

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى ارتفاع إجمالي إصابات فيروس كورونا إلى 30 مليون و228 ألف و889 حالة.

وقالت «مكافحة الأمراض»، إن كوريا الجنوبية سجلت 30 حالة وفاة بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الوفيات إلى 33 ألف و552 حالة وفاة.

وأمس الخميس، سجلت وكالة «مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، 16 ألف و862 إصابة بفيروس كورونا، بينها 45 حالة وافدة من الخارج، و 36 حالة وفاة.