عاجل.. منطاد التجسس الصيني يحلق فوق «ولاية مونتانا» الأمريكية «فيديو»

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الساعات القليلة الماضية، رصد السلطات منطاد تجسس صيني يحلق فوق شمال البلاد، فيما اعلنت «واشنطن» إجراء اتصالات مع «بكين» بشأن الحادث.

وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في وقت سابق، على خلفية رصد السلطالت منطاد تجسس صيني، إن الولايات المتحدة الأمريكية، ستبذل قصارى جهدها لحماية الشعب والأرض.

وبحثت السلطالت الأمريكية في وقت سابق، إسقاط منطاد التجسس الصيني، فيما قرر وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في اجتماع مع كبار المسؤولين العسكريين في وقت سابق، إن الأمر قد يعرض الكثير من الأشخاص على الأرض للخطر.

وتداولت مواقع التواصل، فيديو لمنطاد التجسس الصيني أثناء تحليقه في «ولاية مونتانا» الأمريكية.

Suspected Chinese spy balloon found over northern U.S.

“The United States government ... is tracking a high-altitude surveillance balloon that is over the continental United States right now," said a Pentagon spokesperson. pic.twitter.com/X1hmYSBgD1