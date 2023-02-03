عاجل.. درجة الحرارة في قمة جبل سانت كاترين تسجل 10 تحت الصفر

تتعرض مدينة سانت كاترين لطقس شديد البرودة فجر اليوم الجمعة، حيث انخفضت درجات الحرارة بشكل كبير جدا مقارنة بالأيام السابقة، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل درجة حرارة في مصر 4 تحت الصفر، وتجمدت آبار المياه الموجودة بالمدينة وفوق قمم الجبال.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريح لـ«الوطن»، إن المحافظة تتعرض لتغير كبير في حالة المناخ، وشهدت المحافظة بداية من مدينة رأس سدر وحتى طابا تقلبات جوية أدت إلى انخفاض في درجات الحرارة، وخاصة مدينة سانت كاترين.

جبل سانت كاترين

أكد اللواء خالد فودة أن مدينة سانت كاترين سجلت أقل درجة حرارة علي مستوي الجمهورية وبلغت درجة حرارة المدينة فجر الجمعة 4 تحت الصفر، أما قمة جبل سانت كاترين لأول مرة تسجل 10 درجات تحت الصفر، ما يؤكد احتمال سقوط ثلوج اليوم على القمم الجبلية والمدينة.

وأضاف المحافظ أن قمة جبل موسى سجلت 7 درجات تحت الصفر، جبل عباس سجل 8 درجات تحت الصفر وجبل أم شومر 9 درجات تحت الصفر، مشيراً إلى أن وجه بضرورة توخي الحذر بالنسبة لصعود جبل موسي وغلق الجبل حال هبوب عاصفة ثلجية.

مدن خليج العقبة

المدن السياحية الواقعة على خليج العقبة سجلت درجات حرارة منخفضة ومتقاربة بشكل كبير مع هدوء تام لحركة الرياح، وارتفاع نسبة الرطوبة، وشرم الشيخ سجلت 12 درجة، دهب 13 درجة، نويبع 12 درجة، طابا 11 درجة.

أما مدن خليج السويس فقد سجلت مدينة رأس سدر درجة حرارة اليوم الجمعة 10 درجات، ابورديس وابوزنيمة سجلتا 12 درجة، أما طور سيناء فقد سجلت 9 درجات.