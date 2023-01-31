محافظ جنوب سيناء: درجة الحرارة اليوم في سانت كاترين «تحت الصفر»

وشهدت حالة الطقس في جنوب سيناء هبوب رياح على معظم المدن مع انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أرسلت توقعات الطقس للمحافظة من أجل الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية، مشيراً إلى أن درجات الحرارة انخفضت بشكل ملحوظ على جميع المدن حتى سانت كاترين عادت لتسجل درجات حرارة أقل من الصفر.

سقوط الثلوج

وأوضح محافظ جنوب سيناء إن سقوط ثلوج على مدينة سانت كاترين متوقع بعد انخفاض الحرارة بشكل كبير حيث سجلت قمة جبل موسي فجر اليوم الثلاثاء 6 درجات تحت الصفر، وجبل موسي سجل 4 تحت الصفر.

وتابع مدينة سانت كاترين سجلت درجة حرارة 1 تحت الصفر، موضحاً أن الرحلات الجبلية السياحية إلى جبل موسى مستمرة، ولم تتوقف وجرى التنبيه على السياح بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة خلال رحلة الصعود إلي الجبل.

طقس شرم الشيخ ودهب

وشدد على أن حالة الطقس اليوم في المدن السياحية الواقعة على خليج العقبة متشابهة حيث سجلت مدينتي شرم الشيخ ودهب درجة حرارة 16 درجة وتصل في النهار إلى 22 درجة، بينما بلغت نسبة الرطوبة في الجو 40% وسرعة الرياح تتراوح بين 13 إلى 19 كيلو في الساعة وهي رياح شمالية وشمالية غربية، لافتًا إلى أن مدن طور سيناء العاصمة، نويبع، طابا، رأس سدر سلجت اليوم 13 درجة مع وجود غيوم وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة.