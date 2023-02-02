طقس جنوب سيناء.. برودة وأمطار خفيفة وجبل موسى يسجل 6 درجات تحت الصفر

انخفضت درجة الحرارة بمحافظة جنوب سيناء، لتسجل أدنى درجة لها منذ بداية فصل الشتاء الرسمي؛ إذ ساد طقس شديد البرودة على معظم أنحاء المحافظة، مصحوبا برياح شمالية وشمالية غربية باردة أسفرت عن سقوط أمطار خفيفة على بعض المدن.

وقال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المحافظة تتعرض لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وهبت رياح شتوية باردة مصحوبة بالأتربة وسقطت أمطار خفيفة، مشيرا إلى أن المحافظة رفعت درجة الاستعداد تحسبا لسقوط أمطار وسيول.

أمطار خفيفة

وأوضح المحافظ أن مدينة طور سيناء تعرضت أمس لسقوط أمطار خفيفة، مع وجود رياح باردة قادمة باتجاه الشمال والغرب وسرعتها بلغت نحو 21 كيلو في الساعة، لافتا إلى أن درجة حرارة طور سيناء فجر اليوم الخميس بلغت 12 درجة، والرطوبة بلغت 54%.

وأشار «فودة» إلى أن مدينتي شرم الشيخ ودهب الواقعتين على خليج العقبة سجلتا 13 درجة مئوية، وسرعة الرياح تتراوح بين 10 إلى 15 كيلو متر في الساعة، والرطوبة 50%، وسجلت نويبع 12 درجة، طابا 11 درجة، رأس سدر 11 درجة.

سانت كاترين تحت الصفر

كما سجلت مدينة سانت كاترين أدنى درجات حرارة منذ بداية الشتاء، 2 تحت الصفر، وفقا لتصريحات اللواء طارق عابد، رئيس المدينة سانت كاترين، في تصريحات لـ«الوطن».

وأوضح «عابد» أن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد تحسبا لسقوط ثلوج، مع التنبيه على المرشدين والدليل البدوي بصرورة إخطار السياح بقواعد الصعود إلى جبل موسى للحفاظ على أرواحهم.

وأشار إلى أن قمة جبل سانت كاترين سجلت فجر اليوم الخميس 8 درجات تحت الصفر، وترتب على ذلك وجود ثلوج خفيفة تذوب مع شروق الشمس، وجبل موسي سجل 6 درجات تحت الصفر، وجبل عباس 7 درجات تحت الصفر.