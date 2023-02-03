3 أحداث في أمريكا خلال 24 ساعة.. بينها تعقب منطاد تجسس صيني

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، 3 أحداث تنوعت ما بين سياسية وأمنية كان من أهمها، إعلان «البنتاجون» تعقبها منطاد للتجسس الصيني شمال البلاد، فيما لمح الرئيس السابق دونالد ترامب بوجود نحو 1850 صندوقًا في «جامعة ديلاوير» خاصة بجو بايدن.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، تعقبها منطادا تجسسيا صينيا، منذ يومين حلق على ارتفاعات عالية فوق شمال البلاد. وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام، إن منطاد التجسس الصيني، حلق فوق «جزر ألوشيان»، عبر كندا إلى ولاية «مونتانا» غرب البلاد.

وأوضح مسؤول دفاعي كبير، أن منطاد التجسس الصيني، حلق فوق شمال غرب الولايات المتحدة«تتواجد قواعد جوية حساسة وصواريخ استراتيجية في ملاجئ تحت الأرض»، موضحا للصحفيين، أن الاستخبارات كانت تتعقبه قبل ذلك بفترة طويلة، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأشار «البنتاجون»، إلى أن «واشنطن» قررت عدم إسقاطه خوف من خطر الحطام المحتمل على الأشخاص على الأرض.

«البنتاجون»: منطاد التجسس الصيني لا يشكل أي تهديدا

من جانبها، أضافت عضو مجلس «النواب» الأمريكي عن «الحزب الجمهوري»، مارجوري تايلور جرين، عبر «تويتر»، أن يجب على بايدن، إسقاط منطاد التجسس الصيني على الفور.

وفي وقت سابق، أشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» باتريك رايدر، إلى أن منطاد التجسس الصيني لا يشكل أي تهديدا للمدنيين وهو يحلق فوق مستوى طيران الطائرات التجارية.

ترامب: لم أرتكب أي خطأ

وفي سياق قضية «وثائق بايدن» السرية، قال ترامب، إن خلفه لديه ما يصل إلى 1850 صندوقًا في «جامعة ديلاوير» سيكون من المثير جدا معرفة ما بداخلها، مضيفا في مقابلة نشرت على موقع الصحفي هيو هيويت الإلكتروني: «أعتقد أن لديه 1800 أو 1850 صندوقًا في الجامعة».

وأشار ترامب، تعليقًا على التحقيق معه في قضية الاحتفاظ بوثائق سرية في «مار أيه لاجو» بفلوريدا، إلى أنه لم يرتكب أي خطأ.

عزل النائبة إلهان عمر من لجنة برلمانية بسبب تصريحات عن اليهود

وفي سياق آخر، صوت مجلس «النواب» الأمريكي، على قرار يقضي بعزل النائبة عن ولاية «مينيسوتا»، الديمقراطية إلهان عمر من«لجنة العلاقات الخارجية»، بسبب بعض التصريحات عن اليهود ومعاداة السامية، في 2019 و2021 وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.