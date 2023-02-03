طقس الإسكندرية اليوم.. أمطار غزيرة تضرب عدة مناطق ونشاط الرياح

شهد طقس الإسكندرية اليوم الجمعة، تجدد الأمطار مرة أخرى بعدما توقفها مساء أمس، لتستمر الأجواء الشتوية شديدة الصعوبة في ظل استمرار نوة الكرم الحالية التي يصاحبها انخفاض درجات الحرارة وسرعة حركة الرياح وارتفاع في الأمواج.

طقس الإسكندرية اليوم

وسقطت الأمطار الغزيرة على مناطق شرق الإسكندرية وأحياء المنتزه أول وثان، وبدأت منذ الثامنة صباحاً، وزادت شدتها مع تقدم الوقت، ومستمرة حتى الوقت الراهن، مع تكاثر السحب الركامية على ساحل البحر المتوسط، حيث تتقدم إلى شمال المحافظة خلال الساعات القادمة.

تحذير بعدم النزول مع طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية عن طقس الإسكندرية اليوم، خامس أيام نوة الكرم، فإنه يسود طقس بارد صباحًا معتدل نهارًا، مع وجود أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث من 30 إلى 40%.

وطالبت محافظة الإسكندرية مواطنيها بالتواجد في المنزل خلال إجازة «الويك إند» الحالية وعدم النزول إلا للضرورة القصوى.

تفاصيل طقس الإسكندرية اليوم

ويصاحب طقس الإسكندرية اليوم درجات حرارة منخفضة، حيث تسجل العظمى 17 والصغرى 11 مئوية، مع سرعة رياح من 50 إلى 70 كيلومترا في الساعة.