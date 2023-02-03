القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية غدا

يترقب عشاق القلعة الحمراء معرفة القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية المقامة على الأراضي المغربية، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء غد بتوقيت القاهرة على استاد ابن بطوطة بمدينة طنجة ضمن منافسات دور الثمانية من مونديال الأندية.

في السطور التالية، تقدم «الوطن»، تفاصيل القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية بعد عبور بطل مصر لأوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي، في حين أن الفريق الأمريكي يخوض المواجهة الأولى له بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية

وستكون القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية كالتالي:

قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

قناة SSC الرياضية السعودية

تردد: 12418.

القمر الصناعي: عرب سات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي

الأهلي يهزم أوكلاند بثلاثية ويسعى لتحقيق ميدالية بكأس العالم

واستطاع المارد الأحمر تحقيق الفوز في الجولة الافتتاحية بالدور التمهيدي من كأس العالم للأندية، أمام منافسه نادي أوكلاند سيتي بثلاثية مقابل لا شيء، وسجل الأهداف محمد شريف وحسين الشحات وبيرسي تاو وقدم الفريق أداءً استثنائياً خلال اللقاء بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر.

ويسعى النادي الأهلي إلى تخطي عقبة الفريق الأمريكي سياتل ساوندرز بالدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، ليصعد إلى مواجهة ريال مدريد الإسباني بالدور النصف النهائي، لتحقيق حلم الحصول على ميدالية جديدة في مونديال الأندية.

فيما يأمل نادي سياتل ساوندرز الأمريكي في تحقيق الفوز على الأهلي وبلوغ الدور نصف النهائي من البطولة، خاصة أنها المشاركة الأولي للفريق بكأس العالم للأندية.