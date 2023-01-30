تردد قناة الرياضية المغربية 2023 لمشاهدة الألعاب المختلفة.. وخطوات التثبيت

أعلنت قناة الرياضية المغربية ترددها الجديد، لمساعدة الجمهور على مشاهدة الدوريات والرياضات المختلفة التي تعرض عبر شاشتها، بين كرة قدم وألعاب فردية من البطولات الأفريقية أو العالمية، بالإضافة إلى البرامج الرياضية والتي تحلل الدوري المغربي لكل من كرة القدم، واليد، والسلة، والطائرة، ومسابقات المنتخبات المغربية، وودوريات أخرى عالميا.

وفي السطور التالية، نعرض تردد قناة الرياضية المغربية على القمر الصناعي نايل سات.

تردد قناة الرياضية المغربية

وجاء تردد قناة الرياضية المغربية على النايل سات 2023 كما يلي:

- القمر الصناعي: نايل سات.

- معدل الترميز: .27500.

- الاستقطاب: رأسي.

- التردد: 12683.

- معدل الترميز: 27500.

خطوات تثبيت القناة على الرسيفر

وعلى الراغبين في تنزيل القناة على الرسيفر اتباع الخطوات التالية:

- الإمساك بريموت التحكم الخاص بتلفزاك والدخول إلى الإعدادات الخاصة بالريسيفر.

- وبعدها النقر على كلمة التثبيت اليدوي الموجودة في الإعدادات.

- اختيار القمر الصناعي النايل سات.

- وبعد إدخال بيانات التردد للقناة التي تريد تنزيلها يجرى الضغط على بحث.

تننتظر دقائق قليلة حتى نزول القناة على الرسيفر.