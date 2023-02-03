هادي الباجوري عن فيلم «أنا لحبيبي»: من أقرب الأعمال لقلبي

نجح فيلم أنا لحبيبي بطولة الفنان كريم فهمي والفنانة ياسمين رئيس، في أن يدخل ضمن المنافسة بعد طرحه في دور العرض السينمائية بيومين فقط، واحتل المركز الثاني.

وعن هذا الأمر، قال مخرج الفيلم هادى الباجورى، إنه سعيد للغاية بهذه التجربة، ويعتبرها من أهم الأعمال الفنية، قائلا: «بعتبر إن فيلم أنا لحبيبي واحد من أهم الأعمال اللى عملتها، لأنه فعلا عمل مميز متعوب فيه».

هادى الباجوري يتحدث عن فيلم أنا لحبيبي

وأضاف هادى الباجورى في تصريحات لـ«الوطن» أن «الفيلم دا أنا شغال عليه بقالى 4 سنين، لأن فيه تفاصيل كتير وفيه أماكن كان لازم نصور فيها، وبتاخد وقت في التصاريح، وأنا كنت مصمم إني لازم أصور في الأماكن دي زي سينا مثلا».

وكشف الباجوري، عن أن فيلم أنا لحبيبي، قصة حب مميزة تشهد كثير من الأحداث، التي تمر على قصص الحب بتفاصيله الممتعة، وأيضا الأزمات.

يذكر أن فيلم أنا لحبيبي، يشارك فى بطولته عدد من الفنانين، منهم كريم فهمي وياسمين رئيس وبيومي فؤاد وسوسن بدر، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج هادي الباجوري.