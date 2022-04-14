ياسمين رئيس تتصدر التريند بعد عودتها لزوجها هادي الباجوري

تصدرت الفنانة ياسمين رئيس تريندات مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد أن أعلنت عودتها إلى زوجها المخرج هادي الباجوري، وجاء ذلك بعد 50 يوما منة الانفصال، إذ كانت أعلنت في فبراير الماضي انفصالها عنه.

ياسمين رئيس تعود إلى زوجها

ونشرت ياسمين رئيس عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام» فيديو مجمع لصورها برفقة هادي الباجوري على أنغام أغنية La Vie En Rose، واكتفت بالتعليق على الفيدية بقلوب حمراء.

ياسمين رئيس تعلن طلاقها

وكانت ياسمين رئيس أعلنت في فبراير الماضي انفصالها عن هادي الباجوري عبر حسابها بموقع التغريدات القصيرة تويتر، إذ كتبت: «وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.. صدق الله العظيم»، وذلك بسبب تصريحاته وقتها أنه لا يمانع أن تجسد زوجته أدوار رومانسية فيها قبلات.

أعمال فنية تجمع ياسمين رئيس والمخرج هادي الباجوري

يذكر أن ياسمين رئيس وهادي الباجوري تعاونا في أكثر من عمل فني خلال مشوارهما معًا، منها: مسلسل «عرض خاص»، ثم فيلم «واحد صحيح»، وفيلم «هيبتا المحاضرة الأخيرة»، وفيلم «قمر 14».

بالإضافة إلى أن هناك عملين جديدن لم يعرضها إلا الآن وهم: فيلم «جارة القمر» الذي انتهت «رئيس» من تصويره الفترة الماضية وفي انتظار عرضه في السينمات، كما يواصل الثنائي التحضير للجزء الثاني من فيلم «هيبتا» بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول من العمل.