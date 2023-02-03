يوسف الكدواني عن نجاح مسلسل «وبينا ميعاد»: سعيد جدا بردود الأفعال

خطف الفنان الشاب يوسف الكدواني، نجل الفنان ماجد الكدواني، الأنظار إليه مؤخرًا وذلك لنجاحه في تأدية شخصية علي، نجل المهندس حسن ويقوم بدوره صبري فواز، في مسلسل «وبينا ميعاد»، حيث يكتشف الأخير أن نجله «علي» الذي يعمل طبيب صيدلي، يعمل في بيع الأدوية الممنوعة، وتنشب أزمة بينهما، ويعود الشاب إلى صوابه ويعتذر لوالده عما بدر منه.

نجاح لافت للأنظار لـ يوسف الكدواني

وعبّر يوسف الكدواني، في تصريحات لـ«الوطن» عن سعادته لردود الأفعال التي يستقبلها منذ عرض مسلسل «وبينا ميعاد»، على شاشة قناة dmc، وتفاعل الجمهور مع الشخصية التي يجسدها، خصوصًا وأن «علي» شخصًا طموحًا ولكن ينجرف وراء أحلامه لتحقيق الثراء السريع، مشيرًا إلى أن الشخصية بها سلبيات ومميزات، ومن الأمور الجيدة أن يعترف الإنسان بأخطائه ومعالجة عيوبه والاعتذار حين يلزم الأمر ذلك.

يوسف الكدواني في مسلسل «وبينا ميعاد»

مسلسل يوسف الكدواني، تأليف وإخراج هاني كمال، يضم عدد من الوجوه الشابة أبرزهم يوسف الكدواني، أسامة الهادي، يوسف إبراهيم، الطفل محمد عزازاي، والأربعة يجسدون أبناء المهندس حسن ويقوم بدوره صبري فواز، ومن بين الوجوه الشابة آية سليم، داليا شوقي، تسنيم مطر، الطفلة كنزي رماح، وهن بنات المهندسة نادية وتقوم بدورها شيرين رضا.

ومن بين النجوم المشاركين في المسلسل وفاء صادق، مدحت صالح، بسمة، محمد سليمان، هاجر الشرنوبي، ومن الوجوه الشابة أيضًا ميران عبدالوارث، وبريهان أنور.