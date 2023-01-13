يوسف ماجد الكدواني: أحترم التمثيل وأتمنى الاستمرار فيه «فيديو»

قال الفنان الشاب يوسف ماجد الكدواني، إنه بالرغم من عشقه لمجال التمثيل منذ صغره، إلا أنه قرر الالتحاق بالوسط الفني في مرحلة سنية أكبر، لرغبته في الانتهاء من دراسته لهذا المجال من إخراج وتمثيل بالخارج أولًا، إلى جانب أنه يُفضّل اتخاذ خطوات متأنية وعلى مهلِِ، وتأكيده أنه لا يسعى إلى عالم الشهرة بشكل سريع.

لا مقارنة مع والدي

وعن تخوفه من المقارنة بينه ووالده الفنان ماجد الكدواني، قال «يوسف» في تصريحات لـ«الوطن»، إن من يريد المقارنة سيفعل، ولكن في الأحوال لا يوجد أي نوع من المقارنة في الوقت الحالي، بين فنان يعمل في المجال منذ أكثر من 20 عامًا، وآخر مازال في مرحلة البداية.

خطوات هادئة

وأشار إلى أنه لا يتعجّل خطواته الفنية، ولكن يسير بهدوء شديد، متابعًا: أحاول بكل قوتي وبإرادة ربنا أن أكون قادرًا على اختيار ما أقدمه فنيًا بشكل جيد يليق بي، وأسعى للحصول على الخبرات اللازمة سواء داخل لوكيشن التصوير وفي التعامل مع من حولي، وأؤمن أن الخبرة ستأتي بالوقت وبالعمل.

فن وصداقة

وعن نصائح والده له قبل دخوله مجال الفن، قال يوسف ماجد الكدواني، إنهما تحدثا سويًا في كل ما يخص هذه المهنة التي أحترمها وأعشقها بكل عيوبها ومميزاتها، متابعًا: نفسي أكمّل في الفن وأستمر بهذا المجال الذي أقدره بشكل كبير.

وأشار إلى وجود صداقة قوية تجمع ووالده، ولا يضطر إلى أن يقوم باخفاء أي شئ عنه «أنا وأبويا أصحاب، وهو شخص غير عصبي، بخلاف أن شخصيتي أيضًا هادئة ولا نحتاج للغضب والصوت العالي».

مسلسل وبينا ميعاد

ويُعرض حاليًا للشاب يوسف الكدواني، مسلسل وبينا ميعاد، الذي يعرض على شاشة قناة dmc، ويجسد شخصية علي طبيب صيدلي الابن الأكبر لـ حسن ويقوم بدوره صبري فواز، ويعيش مع والده وأشقاءه الثلاثة، ويضطر والدهم للانفعال عليهم أحيانًا بسبب أخطاءهم، ويسعى لصداقتهم والتقرب منهم.

المسلسل بطولة شيرين رضا، صبري فواز، مدحت صالح، بسمة، نادية رشاد، هاجر الشرنوبي، خالد أنور، داليا شوقي، أسامة الهادي، آية سليم، يوسف إبراهيم، تسنيم مطر، تأليف وإخراج هاني كمال.