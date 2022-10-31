هاني عادل ومحمد عدوية ووائل الفشني نجوم حفلات الساقية في نوفمبر

كشفت ساقية الصاوي، عن أبرز حفلاتها في شهر نوفمبر المُقبل، إذ تضم عددًا من مُطربي الغناء، وفي مقدمتهم هاني عادل، ومحمد عدوية، ووائل الفشني، ليكونوا هم «نجوم الشهر».

أسعار حفل محمد عدوية

سيحيي المطرب محمد عدوية، حفلًا غنائيًا يوم الخميس 11 نوفمبر، بقاعة النهر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويبلغ سعر التذكرة 100 جنيه.

حفل هاني عادل يوم 11 نوفمبر المُقبل

ويُحيي هاني عادل، حفلًا في ساقية الصاوي، يوم 11 نوفمبر المُقبل، الذي يُطلق خلاله مشروع «رحلة الرجل الرمادي»، إذ يبدأ الحفل في تمام الساعة السابعة مساءً، ولمدة ساعتين كاملتين، فيما تبلغ قيمة التذكرة مائتي جنيه.

وانتقد هاني عادل، مؤخرًا الاستايل الغنائي لمُطربي الراب، قائلًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «مش متخيل استايل موسيقي كامل، مبيتكلمش عن أي حاجة في الأغاني غير أنه جامد، وأنا معايا أجمد واحدة، وأنا مش فاضيلك وبعمل فلوس في البنك».

أما وائل الفشني، يُحيي حفلًا غنائيًا داخل قاعة النهر في ساقية الصاوي، يوم السبت 19 نوفمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تبلغ قيمة التذكرة 100 جنيه.