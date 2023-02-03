تحسن نسبي في طقس كفر الشيخ اليوم.. «توقف هطول الأمطار وسطوع الشمس»

شهدت محافظة كفر الشيخ اليوم الجمعة، تحسناً نسبياً في الأحوال الجوية، وتوقف هطول الأمطار على كافة المراكز والمدن، وسط سطوع الشمس، وهدوء حركة الرياح، وعودة أمواج البحر المتوسط إلى طبيعتها، مع انتشار شبورة مائية كثيفة بلغت ذروتها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

رفع مياه الأمطار من الشوارع

وواصلت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع والميادين، وتكثيف حملات النظافة، وذلك بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ.

درجات الحرارة بكفر الشيخ

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية لطقس المحافظة اليوم الجمعة، سجلت درجات الحرارة في كفر الشيخ العظمى 18، والصغرى 11 درجة مئوية، وبلغت سرعة الرياح 28 كيلومترًا في الساعة، واتجاه الرياح غربية، والضغط الجوي 1024، وحالة البحر المتوسط معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر.

رفع درجة الاستعداد القصوى

وأعلنت محافظة كفر الشيخ استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة خلال موسم الشتاء، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تنفيذاً لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.