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الداخلية: تحرير 2772 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني في 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
12:02 م | الجمعة 03 فبراير 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الداخلية، أن الإدارة العامة للمرور، حررت عدد «2772» مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ24 ساعة، في نطاق محافظات الجمهورية المختلفة.

رفع عدد 88 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع

وحسب بيان وزارة الداخلية، فإنه تم ضبط عدد «602» مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، بالإضافة إلى رفع عدد «88» سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع.

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بقلم محمد بركات