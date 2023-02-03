موعد مباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة غدا

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن موعد مباراة ناديي الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي غدا ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة بدولة المغرب، بعد تخطي بطل مصر لعقبة أوكلاند سيتي النيوزيلندي بالفوز عليه بثلاثية نظيفة في الدور التمهيدي للموندي العالمي.

موعد مباراة الأهلي وسياتل بكأس العالم للأندية

موعد مباراة الأهلي القادمة بكأس العالم أمام نادي سياتل غدا سيكون في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والـ8:30 بتوقيت السعودية على استاد نادي طنجة المغربي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل بكأس العالم للأندية

وتنقل مباراة الأهلي وسياتل القادمة بكأس العالم للأندية على قناة المغربية الرياضية الأرضية ة قناة SSC الرياضية السعودية.

الأهلي يعبر أوكلاند سيتي بمونديال الأندية

وحقق الأهلي فوزاً عريضاً على منافسه أوكلاند سيتي في الدور التمهيدي بثلاثية نظيف على استاد ابن بطولة بمدينة طنجة، تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر الذي طالب لاعبيه بالأداء بنفس القوة أمام سياتل ساوندرز من أجل تحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي من كأس العالم للأندية.

وشدد كولر على أن الأهلي قادر على سياتل ساوندرز بطل قارة أمريكا الشمالية «الكونكاكاف»، لافتاً إلى أنه سيقوم بمشاهدتها للتحضير جيداً للمباراة، إذ يطمح لتحقيق ميدالية جديدة بمونديال الأندية.