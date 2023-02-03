ترامب: أزمة أوكرانيا تؤثر على أوروبا أكثر من الولايات المتحدة

قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن واشنطن تحتاج إلى التفاوض من أجل السلام بين روسيا وأوكرانيا، معربا في مقابلة مع مع الصحفي هيو هيويت على الإنترنت، عن عدم اعتقاده أنه يتعين على أمريكا إرسال الكثير من المساعدات العسكرية.

ترامب: يجب على أوروبا زيادة مساعدتها لـ أوكرانيا

وأشار ترامب، إلى عدم اتخاذ أوروبا حاليًا إجراءات كافية لمساعدة «كييف»، وأضاف الرئيس الأمريكي السابق، أن يجب على أوروبا زيادة مساعدتها لـ أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وتابع ترامب قائلا، إن الأزمة الأوكرانية تؤثر على أوروبا أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية.

من جانبه، أشار نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر جروشكو، إلى أن «موسكو» لن تعود إلى مجلس أوروبا، موضحا في مقابلة صحيفة، أن المجلس لم يعد منظمة هدفها الرئيسي تحقيق وحدة الشعوب الأوروبية.

وأضاف جروشكو، أن «مجلس أوروبا» تحول بفضل سياسات الدول الغربية، إلى شيء معاكس، مؤكدًا أن المنظمة أصبحت غرفة خلع الملابس في «الاتحاد الأوروبي».