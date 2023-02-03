تفاصيل اختطاف محاسب في الجيزة بسبب خلافات مالية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة من تاجر مواد بناء، بتضرره من عدد من الأشخاص غير معلومين له لقيامهم باختطاف شقيقه عقب توجهه للقاء أحدهم بدائرة القسم وطلب مبلغ مالي كفدية مقابل إطلاق سراحه.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة تنسيقاً وقطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم 5 أشخاص لإثنين منهم معلومات جنائية يقيمون بمحافظتي الجيزة والفيوم.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بأماكن ترددهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم السيارة المستخدمة في الواقعة ميكروباص، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه لوجود خلافات بين أحدهم والمُبلغ وأقروا بقيامهم بإطلاق سراح المختطف عقب تضييق الخناق عليهم.. وبسؤال المُختطف أيد ما سبق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.