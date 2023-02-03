«الداخلية»: ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

اضطلعت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، بينها ضبط 13 ألف قضية سرقة تيار كهربائي.

حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 1727 قضية متنوعة.

ضبط 13061 قضية سرقة تيار كهربائي

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 13061 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، كما تمكنت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم من ضبط 129 قضية، فضلا عن ضبط الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة 184 قضية متنوعة وجاري مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 90570 مخالفة مرورية متنوعة.