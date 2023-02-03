ضبط لصين بالقاهرة سرقا هواتف محمولة من داخل محل بمدينة نصر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من مالك محل هواتف محمولة بدائرة القسم باكتشافه سرقة عدد 27 هاتف محمول مختلف الأنواع من المحل ملكه ولم يتهم أو يشتبه في أحد بارتكاب الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وحسب بيان وزارة الداخلية، بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبا الواقعة ويقيمان بمحافظة المنيا.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه بأسلوب المفتاح المصطنع وأضاف أحدهما بأنه نظراً لسابقة عمله بالمحل ملك المجني عليه، وحيازته نسخة من مفاتيح المحل اختمرت في ذهنه فكرة سرقته، وفى سبيل ذلك استعان بالمتهم الثاني، وتمكنا من ارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتم ضبط المسروقات المستولى عليها، وباستدعاء المجني عليه تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة.

القبض على مريضة سرقت شقة طبيبها المعالج بروض الفرج

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة سرقة مسكن أحد الأشخاص بالقاهرة وضبط مرتكبي الواقعة حيث تبلغ لقسم شرطة روض الفرج بمديرية أمن القاهرة من طبيب، مقيم بدائرة القسم بتضرره من إحدى السيدات المريضات طرفه وزوجها لحضورهما للشقة محل سكنه أعلى مقر العيادة خاصته بدعوى استشارته طبياً، وتمكنا من مغافلته وسرقة الحقيبة الخاصة به، وبداخلها 2 هاتف محمول، مبلغ مالي، بعض المستندات الشخصية ولاذا بالفرار.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم أحد الأشخاص له معلومات جنائية، وسيدتان لأحدهما معلومات جنائية يقيمون بمحافظة القليوبية وتم استهدافهم وضبطهم.