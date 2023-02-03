ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات النارية بالدقهلية

كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، عن قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة ومركز شرطة طلخا بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب المغافلة.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما عدد (15) واقعة سرقة بدوائر (مركز شرطة المنصورة - مركز شرطة طلخا - قسم شرطة أول المنصورة - مركز شرطة محلة دمنة - مركز شرطة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية) ومركز شرطة بنها بالقليوبية.

سرقة الدراجات النارية

وأضاف المتهمان ببيعهما المسروقات (15 دراجة نارية) لعمليهما سيئ النية (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة) أمكن ضبطه وأرشد عن المسروقات.تم إتخاذ الإجراءات القانونية