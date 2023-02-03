عاملان يحرقان منزلا بعد سرقة محتوياته في أطفيح

أقدم عاملان على حرق منزل، بعد أن سرقا بعض المنقولات منه، خوفا من اكتشاف صاحب المنزل السرقة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

بلاغ الواقعة

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث، إخطارا من اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، يفيد فيه تلقيه بلاغ من عمليات النجدة بنشوب حريق في منزل خالى من السكان بدائرة القسم.

على الفور، أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث رجال الشرطة، بالتوجه إلى مكان الواقعة.

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحريق في غرفة بالدور الأرضي، وتفحم جميع محتوياتها، وتبين أن المنزل ملك محام ولا يسكنه أحدا، وأن صاحبه يتردد عليه كل فترة.

وتوصلت المباحث لوجود شبهة جنائية، وبتكثيف التحريات، أسفرت عن أن مرتكبي الواقعة عامل 21 سنة، وعامل 17 سنة، دخلا المنزل وسرقا بعض المنقولات، وخافا أن يفتضح أمرهما فارتكبا الواقعة.

جرى إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء هشام أبوالنصر مساعد الوزير لأمن الجيزة للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الموقف القانوني

قال المحامي محمود عبدالله، إنه وفقا لنص المادة 313: «كل من يرتكب واقعة السرقة، بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة»، كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأضاف في تصريحاته لـ«الوطن»، أنّ نص المادة 320 من قانون العقوبات، يعاقب «بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة، ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».