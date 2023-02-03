تحصين 125 ألف رأس ماشية ضد مرض الجلد العقدي بالمنوفية

أكد الدكتور رفعت حماد، مدير مديرية الطب البيطري بالمنوفية، الانتهاء من تحصين 124 ألفا و932 رأس ماشية من الأبقار والأغنام ضد مرض الجلد العقدي، بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك منذ انطلاق الحملة وحتى الآن بنسبة 61,4%.

انتظام الحملة القومية لتحصين المواشي

وشدد «حماد» على انتظام سير العمل بكافة لجان الحملة القومية، وذلك من خلال المقرات المعدة لها أو الانتقال إلى المربين بمنازلهم لتقديم كافة التحصينات اللازمة والتوعية الإرشادية بأهمية التحصين، وتعريف المربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية وضرورة التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ الخطة القومية لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها وتوفير التحصينات اللازمة للسيطرة على الأمراض المستوطنة، وانطلاقا من تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية لأعمال لجان الحملة القومية للتحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي وجدري الأغنام، للتأكد من تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة حفاظاً على الثروة الحيوانية وتنميتها وزيادة إنتاجيتها ورفع مستوى معيشة الفلاح.

التنسيق مع إدارات الطب البيطري

وكلف محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية، باستمرار التنسيق مع إدارات الطب البيطري لتقديم الدعم اللوجستي للفرق الطبية المشاركة بالحملة لتحقيق المستهدف منها، مثمناً الدور الرائد لوزارة الزراعة في تنظيم تلك الحملات القومية والتي تستهدف تغطية كافة أنحاء محافظات الجمهورية.