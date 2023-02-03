«كرستينا» تروج للسياحة المصرية بأغنيات وطنية ولغات مختلفة: منها الهيروغليفية

ولدت وترعرعت على حب مصر، عشقت شوارعها ومعالمها السياحية والأثرية التاريخية، فقررت استغلال صوتها أبرز ما تمتلكه، ففكرت في الترويج للسياحة المصرية عن طريق الغناء عن مصر بمختلف اللغات، وأطلقت مبادرة «Egypt deserve»، ومعناها «مصر تستحق»، كخطوة لتنشيط السياحة المصرية.

كرستينا كرم، تخرجت في كلية السياحة والفنادق قسم الإرشاد السياحي بجامعة السويس، واستفادت من دراستها وتفوقها في التاريخ والآثار، حيث ساعدها ذلك في الترويج للسياحة المصرية، وقدمت دليل مغنى لكل معالم مصر السياحية، بحسب حديثها لـ«الوطن»: «ساعدني كتير دراستي في التاريخ والآثار في الترويج بشكل صحيح للسياحة المصرية، وكنت الأولى على دفعتي بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف».

مبادرة كرستينا كرم «مصر تستحق» لتنشيط السياحة المصرية

أطلقت «كرستينا»، مبادرة «مصر تستحق» عام 2021 لتنشيط السياحة عبر غنائها بمختلف اللغات، فدندنت عن مصر باللغة العربية والإنجليزية والإسبانية والهيروغليفية، فساهم في وصول أغنياتها من بلاد العالم: «قدرت أوصل لجنسيات مختلفة ومتابعين من روسيا وأمريكا وإسبانيا وألمانيا وباكستان والمكسيك ودول تانية كتير، أنا بغني من أجل مصر، عشان مصر فعلًا جميلة وتستحق».

أغنية «يا كل العالم اسمع» باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية

وشاركت «كرستينا» مؤخرا، في حفل «إيد واحدة نبنى بلادنا» بالمسرح الروماني بالغردقة، وخلال سنوات نشاطها، طرحت العديد من الأغنيات في حب مصر، وتاريخها وشوارعها ونيلها، منها أغنية «أنشودة إيزيس»، و«حلوة يا بلدي»، و«الغردقة وناسها»، وقامت بغناء بعض أغانيها باللغات العربية والإنجليزية والهيروغليفية، وكانت أغنية «يا كل العالم اسمع» بلغات العربية والإنجليزية والإسبانية.

«كرستينا» بزي فرعوني عبر «فيس بوك»

وكتبت: «كرستينا» عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «في قسوتك أو حبك في قايدة.. في قسوتك أو حنيتك محبتي ليكي زايدة.. شموع توصلي لبر الأمان.. تعدى من كل المحن يا ثابتة على مر الزمان».