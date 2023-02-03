مصدر بـ«السياحة»: مصر تنظم نحو 40 ألف تأشيرة حج هذا العام

كشف مصدر بوزارة السياحة والآثار، أن مصر لن تنظم هذا العام كامل حصتها من تأشيرات الحج المخصصة لها والمحددة بنحو 80 ألف تأشيرة، لافتا إلى الاستقرار على أن تنظم 50% من الحصة المقررة لها خلال حج 2023، نحو 40 ألف تأشيرة، بزيادة نحو 100% عن العام الماضي، الذى نظمت خلاله 20 ألف تأشيرة حج فقط.

3 جهات تنظم الحج بمصر هذا العام

وأشار المصدر، إلى أنه سيتم توزيع حصة مصر من تأشيرات الحج هذا العام، على الجهات الـ3 المنظمة لبرامج الحج، وهى وزارات الداخلية التي تنظم حج القرعة والسياحة والآثار التي تنظم الحج السياحي والتضامن الاجتماعي التي تنظم حج الجمعيات الخيرية.

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أن حصة وزارة السياحة من تأشيرات الحج التي ستنظمها مصر هذا العام، ستبلغ أكثر من 60% من إجمالي الحصة المقررة، على أن يتم توزيع باقى الحصة على وزارتي الداخلية والتضامن الاجتماعي.

فتح باب التقدم للحج

وأشار المصدر، إلى أنه من المتوقع أن يتم فتح باب التقدم للمواطنين الراغبين في آداء مناسك الحج قبل نهاية الشهر الجاري، لافتا إلى أنه لن يسمح لأى مواطن بالتقدم إلا فى جهة واحدة من الجهات الـ3 المنظمة للحج، موضحا أنه لن يكون هناك حد أقصى لسن المسافرين للحج هذا العام.

وأوضح المصدر، أنه للمرة الأولى خلال حج هذا العام، سيسمح للسيدات المصريات دون سن الـ45 بالسفر لأداء مناسك الحج دون مرافق، لافتا إلى أن هذا القرار سيسهم في زيادة أعداد المتقدمين.

وكان أسامة السيسي عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن أسعار برامج الحج هذا العام، ستبدأ من 120 ألف جنيه دون تذكرة الطيران.