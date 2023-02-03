التموين: ضبط 1552 قضية متنوعة بينها «حجب سلع غذائية»

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1552 قضية تموينية متنوعة.

672 قضية بيع بأزيد من السعر

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تم ضبط 672 قضية بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت 9,640 طن دقيق أبيض و5,619 طن سلع ومواد غذائية متنوعة و4549 عبوة سجائر، فضلا عن ضبط 459 قضية في مجال مخالفات المخابز، وضبط مالك مصنع للطوب الطفلي بدون ترخيص بمحافظة المنوفية لحيازته 15 طن مازوت صب ومستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر، قام المذكور بتجميعها دون التعاقد عليها من الجهات المعنية المختصة.

كما تم ضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الدقهلية، محمله بكمية قدرها 4 أطنان سكر تمويني مخصصة ربطاً على البطاقات التموينية قام المذكور بتجميعها للإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستولياً على الدعم المقرر.

وفى إطار جهود الإدارة لضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتداول الأرز الشعير لموسم الحصاد الحالي وضبط حالات التهريب، أسفرت الجهود عن ضبط 34 قضية بنطاق محافظات «دمياط – البحيرة – الدقهلية - الشرقية»، بمضبوطات بلغت 114,507 طن أرز شعير.