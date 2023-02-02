ضبط القائم على إدارة قناة فضائية بدون ترخيص في الجيزة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة المعنية قيام شخصين بإنشاء وإدارة قناة فضائية بدون ترخيص أو رقابة من الجهات المختصة.

وتبث القناة عبر القمر الصناعي «يوتل سات » على تردد يمكن التقاطه، وليس لها مقر داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وتبين أن لها مقر غير رسمي بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، بالمخالفة للقانون.

ضبط المتهم

عقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف مقر القناة وأمكن ضبط (المدير المسئول – مقيم بمحافظة الجيزة)، وعُثر على (وحدة معالجة مركزية بداخلها هارد ديسك محمل عليه فيديوهات دعائية للقناة محل الضبط وبرامج مقلدة ومنسوخة – أجهزة صوت – مجموعة من الكارنيهات صادرة من جهات مختلفة – مجموعة كبيرة من الأوراق والإستمارات – 7 أكلاشيه تحمل شعارات مختلفة).

اعتراف المتهم

وبمواجهة المتهم أقر بأنه المدير المسئول وشريك بالقناة، وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.