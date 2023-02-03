حبس سيدة بتهمة انتحال صفة طبيبة لعلاج السمنة والنحافة في قرية بالمنوفية

أمرت جهات التحقيق في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بحبس سيدة تدعى «ب .ج» لانتحالها صفة طبيبة وفتح عيادة طبية بقرية شنشور، كما تم إغلاق مقر العيادة بالشمع الأحمر، وحررت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية المحضر رقم 4588 جنح أشمون.

ضبط أدوية تبيعها للمرضى

وأكدت الدكتورة شيرين مسعد، مدير العلاج الحر بمديرية الصحة بالمنوفية، أنه فور ورود معلومات بقيام سيدة بانتحال صفة طبيبة، تم عمل حملة مكونة من أطباء الإدارة وبمشاركة مسؤولي الرقابة في التموين ونقطة الشرطة، وتم ضبط المكان، وتبين قيامها بفتح عيادة لعلاج السمنة والنحافة وصرف أدوية للمرضى.

حملات على العيادات والمستشفيات الخاصة

وأضافت مديرة العلاج الحر بالمنوفية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه فور ضبط العيادة أمرت جهات التحقيق بحجزها على ذمة التحريات، وبعد وصول التحريات أمرت بحبسها على ذمة التحقيقات، مؤكدة أن الحملات مستمرة على حميع العيادات والمستشفيات الخاصة لمنع قيام الدخلاء على مهنة الطب باستغلال البسطاء.

كما وجهت الشكر للفريق الطبي في العلاج الحر على الدور المهم الذي يقوم به في متابعة كافة العيادات والمستشفيات على مستوى جميع قرى ومراكز محافظة المنوفية على مدار الساعة ومنع التلاعب بالمواطنين.

العقوبة القانونية

وأكد بلال الكومي، محام، في تصريحات لـ«الوطن»، أن انتحال صفة طبيب جريمة، وتصل عقوبتها إلى الحبس سنتين والغرامة.