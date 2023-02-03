أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية.. وانتشار سيارات الصرف الصحي بالشوارع (صور)

ضربت الأمطار الغزيرة مناطق عدة في الإسكندرية اليوم الجمعة، ضمن تداعيات نوة الكرم الشديدة لليوم الخامس على التوالي، وسط جهود شركة الصرف الصحي بنشر سيارات الصرف في كافة الشوارع لرفع تجمعات المياه وتيسير الحركة المرورية للمواطنين.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتطهير البيارات على مدار الساعة لرفع العبء عن الشبكات التي تستوعب الأمطار المتوسطة والغزيرة منذ الاثنين الماضي.

نشر 152 سيارة لرفع تجمعات مياه أمطار الإسكندرية

وأشار «نافع» في بيان اليوم الجمعة، إلى أنه من المتوقع وجود تجمعات لمياه الأمطار حال استمرار الأمطار الغزيرة لعدة ساعات، مطمئنا المواطنين بتواجد فرق الطوارئ وتمركز 152 سيارة ومعدة وجاهزية طلمبات 202 محطة رفع ومعالجة.

كما أكد على دعم الدولة للصرف الصحي بالإسكندرية، بمشروعات رفع الكفاءة ومشروعات الاستراتيجية المتكاملة، لفصل مياه الأمطار عن شبكة الصرف الصحي، بخلاف مشروعات إدخال الشبكة للمناطق المحرومة بمبالغ هائلة، ستساهم في استيعاب شبكات الصرف الصحي لمختلف التصرفات الآدمية المستقبلية، والاستفادة من كميات مياه الأمطار الكبيرة التي تستقبلها الشبكة حاليا.

رقم طوارئ الصرف الصحي

وناشد «نافع»، المواطنين بالإبلاغ عن أي تجمعات لمياه الأمطار على رقم الخط الساخن 175، أو على رسائل صفحة الشركة على «فيس بوك».