إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالبحيرة «أسماء»

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي على الطريق الدولى الساحلي في نطاق مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إدكو العام لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة.

إخطار بحادث تصادم بين سيارتين

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة إدكو، يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة جراء وقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي على الطريق الدولي الساحلي بنطاق دائرة المركز، وجار تقديم الخدمات الطبية لهم، وتحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية مصابي الحادث

بالانتقال والفحص تبين إصابة «حسام حسن أمام»، 30 سنة، مقيم إدكو، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم، و«محمود حسن برامو»، 38 سنة، مقيم إدكو، مصاب باشتباه كسر بالضلوع، و«عبد الله السيد منصور»، 17 سنة، مصاب بكدمات وسحجات بالجسم وكسر في الساق اليمنى واشتباه ما بعد الارتجاج.

ونُقل المصابون إلى مستشفى إدكو لإجراء الفحوصات وتلقي العلاجات اللازمة، وجار المتابعة مع المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق في الحادث.