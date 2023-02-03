أماكن بيع ياميش رمضان بأسعار مخفضة.. تعرف عليها

أيام قليلة تفصلنا عن شهر الصوم المبارك، ويحرص المواطنون في تلك الأوقات على البحث عن أماكن بيع ياميش رمضان بأسعار مخفضة لشراء ما يلزمهم خلال فترات الصوم والعزومات وإعداد الأطعمة والأكلات المختلفة.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز أماكن بيع ياميش رمضان بأسعار مخفضة.

أماكن بيع ياميش رمضان بأسعار مخفضة

توجد بعض الأماكن التي تبيع ياميش رمضان بأسعار مخفضة مقارنة بالأسواق والمحال التجارية الأخرى، وهي كما يلي:

- شارع البحر بمنطقة رمسيس.

- شارع العطارين في منطقة الأزهر.

- سوق باب الشعرية.

كما تعمل الدولة على توفير ياميش رمضان للمواطنين بأسعار مخفضة، ضمن مبادرة كلنا واحد التي أطلقتها وزارة الداخلية في عدد من الأماكن لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 60%، كما تطرح منافذ وزارة الزراعة، منتجات ياميش رمضان للمواطنين في فروعها المختلفة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

أسعار ياميش رمضان في المجمعات الاستهلاكية

- يتراوح سعر البلح حسب نوعه ما بين 10 و25 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو من الزبيب المصري 65 جنيهًا.

- يتراوح سعر قمر الدين ما بين 21 و30 جنيهًا.

- سجل سعر الكيلو من الزبيب الإيراني 90 جنيهًا.

- سعر ربع كيلو جرام من الفستق 65 جنيهًا.

- سعر ربع كيلو جرام من البندق 40 جنيهًا.

- سعر ربع كيلو جرام من عين الجمل المقشر 50 جنيهًا.

- سعر الـ 500 جرام من الفول السوداني المقشر 21 جنيهًا.

- سعر الـ 300 جرام من التمر هندي 25 جنيهًا.

- سعر الـ 500 جرام من جوز الهند 30 جنيهًا.

- سعر الكيلوجرام من العرقسوس 50 جنيهًا.

- سعر الكيلوجرام من الكركديه 50 جنيهًا.

- سعر الـ 90 جرامًا من المكسرات المشكّلة 60 جنيهًا.