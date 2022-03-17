«التموين» تطرح ياميش رمضان بمنافذها المتنقلة: البلح بـ10جنيهات «فيديو»

كشف أحمد كمال، متحدث وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومعاون وزير التموين، أن الوزارة تعمل خلال هذه الأيام على توفير كل السلع الغذائية بجميع منافذها الثابتة والمتحركة، وذلك بهدف إرسال رسالة طمأنينة لجميع المواطنين وتأكيدا على جهود الدولة فى ملف الأمن الغذائي، وتوفير السلع الأساسية، تزامنا مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم.

300 سيارة متنقلة على مستوى المحافظات

وأشار متحدث وزرا ة التموين، خلال حديثه لـ«الوطن» أن هناك 300 سيارة متنقلة تابعة لوزارة التموين بحمولات مختلفة، منها 1 طن، و1.5 طن، و5 أطنان، وتضم لحوما طازجة بسعر 95 جنيها للكيلو الواحد، ولحوما مجمدة بأسعار 55 جنيها و85 جنيها للكيلو، ودواجن مجمدة بسعر 48 جنيها للكيلو.

وأضاف «كمال» أن هناك 100 سيارة شاركت فى معرض «أهلا رمضان» بنفس الأسعار المتوفرة، وبعض السيارات المتنقلة امتلكت ماكينة صرف، لإتاحة الفرصة للمواطنين أصحاب البطاقات التموينية بإدخال رقم البطاقة الخاصة بهم، والحصول على السلع التموينية من السيارات المتنقلة للوزارة.

وأشار معاون وزير التموين، إلى أن الضمانة الوحيدة والأساسية لاستقرار الأسعار وضبط الأسواق هي زيادة المعروض من السلع، مشيرا إلى أنه لاداعي لقيام المواطنين بتخزين السلع، لأنها موجودة ومتوفرة وبأسعار تنافسية.

سعر لفة القمر الدين يبدأ من 12 جنيها

وعن أسعار ياميش رمضان، أوضح «كمال» توفير كميات كبيرة من ياميش رمضان، داخل جميع منافذ وزارة التموين، سواء الثابتة أو المتحركة أو الشوادر، بتخفيضات تتراوح ما بين 25 % : 30 %، حيث يبدأ سعر كيلو البلح من 10 جنيهات، ولفة القمر الدين يبدأ من 12 جنيها، ونصف كيلو الفول السوداني 21 جنيها.

كما أشار متحدث وزارة التموين، إلى كراتين «أهلا رمضان» التى طرحتها وزارة التموين داخل المجمعات الإستهلاكية، والمنافذ الخاصة بالوزارة، وتتراوح أسعارها بين 52 جنيها، و95 جنيها، و123 جنيها، إضافة إلى توفير كوبونات رمضان بفئات مختلفة، منها فئة 20 جنيها، وفئة 50 جنيها، وفئة 100 جنيه، وفئة 200 جنيه.

وأضاف «كمال»: «نحن جاهزون وحاضرون بقوة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وبأسعار مخفضة عن الأسواق الخارجية».

وأوضح معاون وزير التموين، أن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين، وجه بتنظيم غرفة عمليات مركزية بوزارة التموين، تحت إشرافه المباشر، وذلك داخل الشوادر فى جميع المحافظات، والتى تستمر حتى قيام آخر مواطن بشراء احتياجات شهر رمضان.

ووجه «كمال» رسالة لبعض التجار، أنه في حالة حبس تاجر لسلع عن التداول بغرض الاحتكار أو زيادة الأسعار، فإنه سيعرض نفسه للعقوبة، سواء من خلال مصادرة الكمية، غرامة مالية، أو إتخاذ الإجراءات الأمنية.