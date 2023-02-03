التنمية الصناعية: 300% زيادة في تخصيص الأراضي خلال النصف الأخير من 2022

قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية والمدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، إن الهيئة عرضت أكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي المرفقة في محافظات مصر، وإن هناك زيادة بنسبة 300% في تخصيص الأراضي الصناعية في النصف الأخير من العام الماضي، مقارنة بالنصف الأول من العام.

التصرفات العقارية شهدت تطورا ملحوظا

وأكد أن التصرفات العقارية شهدت تطورا ملحوظا في الإجراءات بالتعاون مع الجهات المعنية، موضحا خلال اجتماع موسع مع أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس على عيسى أن الهيئة شهدت خلال الشهور الماضية جهودا دؤوبة بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة لتطوير الإجراءات الخاصة بالتراخيص الصناعية.

وأضاف أن الهيئة لم يعد لديها أي سجلات صناعية أو تراخيص متأخرة عن المواعيد المتفق عليها، مؤكدا أنه أصدر تعليمات مشددة بعدم التأخر في تجديد أو إصدار أي سجل صناعي.

إعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي

وكشف «عبد الكريم»، أن الهيئة قامت بإعادة تفعيل خريطة الاستثمار الصناعي المميكنة لتقديم الخدمة بحيادية وشفافية تامة، حيث يمكن للمستثمر حجز الأرض وإنهاء الاجراءات من أي مكان بالعالم.

وأشار إلى قيام الهيئة بتقديم تيسيرات غير مسبوقة للصناع، حيث تم منح 6 أشهر مهلة مجانية للمشروعات داخل او خارج البرنامج الزمني للتنفيذ كما تقرر خصم 50%؜ من الغرامات المالية مع إمكانية تقسيط المتبقي حتى 3 سنوات أو خصم 75% من الغرامة عند الدفع الفوري تشجيعا للمستثمر على سرعة إنهاء المشروع واستخراج السجل الصناعي، موضحا دور الهيئة في التخطيط للصناعة من خلال تحديد خارطة للصناعات الحالية والمستقبلية ذات المكون التكنولوجي وتتميز بنسب عاليةً للنمو.

من جانبه أكد المهندس على عيسى رئيس الجمعية أهمية توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين جمعية رجال الأعمال والهيئة العامة للتنمية الصناعية بهدف تنسيق الجهود بين القطاع الخاص والدولة في توفير المعلومات وحل المشكلات مع رجال الأعمال.