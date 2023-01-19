أسعار الفائدة على شهادات بنك التنمية الصناعية بعد قرار «المركزي»

أعلن البنك المركزي المصري ممثلا في لجنة السياسة النقدية، في شهر ديسمبر من عام 2022، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض إلى 16.25% و17.25%، بواقع 300 نقطة أساسية، وبدأ بنك التنمية الصناعية في زيادة أسعار الفائدة على الشهادات.

وبحسب جدول أسعار الفائدة الجديد على الشهادات في بنك التنمية الصناعية، يناير 2023، يصرف البنك لشهادة «اختيارك» الثلاثية ذات العائد الثابت دورية صرف أسبوعي بعائد 15.50 سنويا، وشهريا 16.00%، وربع سنويا 16.25%/ ونصف سنوي 16.50%، و17.25% سنويا.

أسعار الفائدة الجديد على شهادات بنك التنمية الصناعية

وتصدر شهادة «اختيارك» بفئة تبدأ قيمتها الأسمية للشهادة الواحدة 5000 جنيه ومضاعفاتها، والحد الأدنى 50 ألف جنيه في أول مرة للشراء ومضاعفات الـ5 آلاف جنيه.

الشهادات الثلاثية والخماسية ذات العائد المتغير للأفراد

يصرف البنك للشهادة الثلاثية والخماسية ذات العائد المتغير للأفراد العائد كل ثلاثة شهور بحسب الأسعار التي يعلنها البنك المركزي للإيداع سنويا، ومدة الشهادة 3 سنوات أو 5 سنوات.

وتصدر الشهادة الثلاثية بفئة 100 جنيه ومضاعفاتها بينها الخماسية فئة الـ500 جنيه ومضاعفاتها.

يذكر أن البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، طرحا، شهادات ذات عائد مرتفع، الأول باسم الشهادة «البلاتينية»، والثاني باسم شهادة «طلعت حرب»، بسعر فائدة يصل إلى 25% يصرف سنويا و22.5 شهريا.