رئيس هيئة التنمية الصناعية لقناة الحياة: لدينا 17 مجمعا بإجمالي 5 آلاف وحدة

قال المهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الهيئة قدمت عدة تيسيرات مؤخرا، وعرضت مهلة 6 أشهر دون مقابل للمستثمر، لسداد أي غرامات، والعمل في فترة الجدية، لافتا إلى أن المصانع لها دور كبير في دعم الاقتصاد وزيادة الاحتياطي.

17 مجمعا صناعيا

أوضح «عبد الكريم»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن الهيئة لديها 17 مجمعا صناعيا بإجمالي 5 آلاف وحدة، بمساعات مختلفة تبدأ من 50 مترا، لافتا إلى أن الهيئة تعطي المستثمر 6 أشهر مهلة، ودفع 50% فقط من الغرامات في حالة وجودها.

تطوير المصانع

وأشار إلى أن الهدف من الخطوات والتيسرات التي تقدمه الهيئة، هو تشجيع المستثمر وخاصة الشباب لبدء التصنيع وتطوير المصانع القائمة بالفعل من أجل التصدير للخارج، لافتا إلى أن الهيئة تيسير استخراج رخص تشغيل للمصانع في فترة زمنية لا تتجاوز 7 أيام، والرخص عالية المخاطر تنتهى في 15 يوما وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء.