رئيس «التنمية الصناعية» لـ قناة الحياة: نصدر رخصة التشغيل خلال أسبوع على الأكثر

قال المهندس محمد عبدالكريم رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن الدول تستمد قوتها من الصناعة، وذلك، فإن الفترة الحالية تشهد اهتماما كبيرا من كل المسؤولين بالصناعة، مشددًا على أنها أثبتت في كل التعثرات والأزمات أنها القطاع الذي يمكنه دعم الدولة بشكل مستمر.

«عبد الكريم»: الصناعة حصلت على زخم ومتابعة ودعم غير مسبوق

وأضاف «عبدالكريم» خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنّ الصناعة حصلت على زخم ومتابعة ودعم غير مسبوق، مشددًا على أنه كُلف بتيسير الإجراءات وسرعة إنجازها، بعدما كانت تؤثر على المستثمرين ورجال الصناعة المحليين والأجانب.

«عبد الكريم»: انهينا مشكلات رخصة الترخيص

وتابع: «كان هناك مشكلة في رخص التشغيل، وعملنا رخص تشغيل بالإخطار ورخص التشغيل المسبقة، بأرقام حقيقية على الأرض على مستوى الجمهورية، حيث نصدر الرخصة من 3 إلى 7 أيام بعد التقدم بالأوراق كاملة، حتى يتم البدء في العمل، وخلال 90 يوما تتم المعاينة، وإذا لم تتم المعاينة في الفترة المذكورة فإن الرخصة تكون مستمرة».