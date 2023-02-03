6 طرق لتحديد اتجاه القبلة في مصر.. تعرف عليها (فيديو)

تحديد اتجاه القبلة في مصر.. من أكثر الأمور التي تشغل بال المواطنين حال سفرهم أو تواجدهم في منطقة لم يعتادوا التواجد فيها، مع حرصهم على الالتزام بآداء فريضة الصلاة على مختلف مواقيتها، وهو الأمر الذي يتحدد بـ6 طرق، حسبما يُشير الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، سواء عبر اتجاه الشمس، أو باستخدام البوصلة، أو عبر استخدام التطبيقات الحديثة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو باستخدام علامات النجوم ليلاً، أو النظر لـ«محاريب المساجد»، أو بالسؤال.

وأوضح الدكتور على جمعة مفتي الديار المصرية السابق، في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن خريطة مصر تكون فيها مكة بالنسبة للقاهرة جنوب شرق، فبعد تحديد الاتجاهات، تتمكن من تحديد القبلة، واتجاه طلوع الشمس من المحددات للقبلة، فيتم النظر إلى الشمس ثم الاتجاه إلى اليمين بدرجة 45، حتى تكون جنوب شرق.

تحديد قبلة الصلاة باستخدام النجوم ليلاً

وتابع مفتي مصر السابق، في فيديو عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن هناك نجوم في السماء يلقبوها الفلكيين «عصا موسي»، تشير إلى القبلة في مصر وتشير إلى القبلة في كل ما هو غرب عن مصر فهي تشير إلى الكعبة، لافتاً إلى أن القبلة تحدد من علامات السماء أو البوصلة أو السؤال أو محاريب الجوامع.

موضع قبلة الصلاة على البوصلة

ونوه بأن التطبيقات التي يستخدمها المواطنين على الموبايل، سهلت عليهم كيفية تحديد القبلة، فيتم ضبط البوصلة على 136 وهو جنوب الشرق، وبعدها يظهر سهم يشير لك على الاتجاه الصحيح، فهي أشبه بالبوصلة بالإضافة إلى إشارة قبلة.

ويمكن اللجوء إلى السؤال، إذا كنت خارج مصر ولا تستطيع تحديد القبلة أو عدم توافر تطبيق على هاتفك فمن الأفضل هو أن تسأل وتستفسر.