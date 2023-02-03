أحمد السقا يتعاقد على فيلم «تلج أحمر».. والتصوير أول مارس في موسكو

تعاقد النجم أحمد السقا على فيلم جديد بعنوان «تلج أحمر» من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدي وإنتاج وليد صبري، ويبدأ تصوير أول مشاهده في الفيلم أول مارس المقبل في العاصمة الروسية روسيا، حيث يعمل السقا حالياً على التحضيرات الأخيرة قبل السفر إلى هناك.

أحمد السقا في فيلم العنكبوت

وقدم أحمد السقا فيلم «العنكبوت» الذي عرض في موسم عيد الفطر الماضي 2022، وشارك في بطولته منى زكي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، ريم مصطفى، محمد لطفي، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكي فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوي، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف، وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

أعمال أحمد السقا المقبلة

وينتظر أحمد السقا، عرض فيلم «السرب»، الذي يعد من أضخم الأعمال السينمائية في السنوات الأخيرة ومقرر عرضه في السينمات قريباً، ويشارك في بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغني، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.

أحمد السقا في مسرحية سيدتي الجميلة

وفي سياق آخر يعرض السقا مسرحية «سيدتي الجميلة» على أحد مسارح مدينة 6 أكتوبر، حيث يتم عرض المسرحية يوم الجمعة من كل أسبوع، ويعيد أحمد السقا تقديم المسرحية بعد 53 سنة من عرض عام 1969 بطولة النجمين فؤاد المهندس وشويكار وأصبح العمل من أيقونات المسرح المصري حتي وقتنا هذا، ويجسد أحمد السقا شخصية كمال التي قدمها فؤاد المهندس فيما تجسد ريم مصطفى شخصية صدفة التي قدمتها شويكار.