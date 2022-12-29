محمد نور يكشف عن كلمات ثاني أغنية مع أحمد السقا «فيديو»

كشف الفنان محمد نور، خلال استضافتة ببرنامج the insider بالعربي، عن كلمات أغنيته الجديدة، التي تجمعة للمره الثانية بالفنان أحمد السقا، كشاعر، في العمل الثاني بينهما، بعد طرح أغنية «مالك ياترى» العام الماضي.

أغنية ثانية مع أحمد السقا

وقال محمد نور خلال البرنامج: «عملت أغنية ثانية مع أحمد السقا، وسوف تطرح في الألبوم القادم، المرة دي أنا هتكلم وانتي هتسمعي، أنا مطلبتش منك إنك ترجعي»، مؤكدا: «بحب كلام السقا لأنه بسيط وسهل مش بيكتب كشاعر هو بيكتب فكره».

أغنية «ياه»

وطرح محمد نور مؤخرا أغنية «ياه»، التي صورها بطريقة الفيديو كليب، وحققت نجاحا كبيرا، وأعلى نسب مشاهدة على موقع «يوتيوب»، من كلمات الشاعر محمد شكري، وألحان بينو، وتوزيع هادي مسرة، وإخراج بتول عرفة.

وروج محمد نور لهذه الأغنية عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «انستجرام»، قائلا: «أغنية ياه حاليا على YouTube، وكل المنصات الموسيقية، شكرا لكل من ساهم في إتمام هذا العمل الفني على أحسن وجه.. المخرجة الكبيرة بتول عرفة وشركة لايف ستايلز ستديوز الشيخ فهد الزاهد كل الشكر والتقدير».