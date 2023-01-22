موعد عرض مسرحية سيدتي الجميلة للفنان أحمد السقا

يواصل الفنان أحمد السقا عرض مسرحيته الجديدة «سيدتي الجميلة»، التي عاد من خلالها إلى خشبة المسرح مجددًا بعد غياب دام لـ19 عامًا، وكان آخر أعماله «كده أوكيه».

وبسبب النجاح الذي حققته مسرحية سيدتي الجميلة للفنان أحمد السقا، فامتدد عرضها وبالفعل سيكون هناك عرض خلال هذا الأسبوع، وتحديدا يوم الجمعة المقبلة الموافق 27 يناير.

أسعار تذاكر سيدتي الجميلة لأحمد السقا

وبالفعل تم طرح التذاكر الخاصة بمسرحية سيدتي الجميلة والتي جاءت مقسمة إلى 5 فئات مختلفة تبدأ الفئة الأولى بمبلغ 150 جنيهًا والفئة الثانية بمبلغ 350 جنيهًا والثالثة بمبلغ 500 جنيه.

أما عن الفئة الرابعة لتذاكر مسرحية سيدتي الجميلة فبلغت قيمتها 750 جنيهًا أما عن الفئة الخامسة والأخيرة فبلغت قيمتها 1250 جنيها.

المشاركون في المسرحية

يذكر أن الفنان أحمد السقا كان قد شارك في السباق الرمضاني الماضي، بمسلسل الاختيار 3، بجانب عدد كبير من الفنانين منهم كريم عبد العزيز وياسر جلال وأحمد عز وخالد الصاوي وصبرى فواز وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج بيتر ميمي.