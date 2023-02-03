وزير الأوقاف يفتتح مسجد أبو شاور بالشرقية بعد تجديده بتكلفة 8 ملايين جنيه

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال إحلال وتجديد وتوسعة مسجد أبو شاور بقرية أبراش التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق.

والمسجد مُقام بالجهود الذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف بتكلفة قدرها 8 ملايين جنيه على مساحة 750 مترا، ويضم مصلى للسيدات ومكتب لتحفيظ القرآن الكريم.

خطة الوزارة لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد

وأوضح وزير الأوقاف أن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة الوزارة لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية، بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين للقيام بأداء الصلوات والشعائر الدينية.

إعمار المساجد هدف نبيل

ومن جانبه أكد محافظ الشرقية أن إعمار المساجد يُعد هدفاً نبيلاً، فالمسجد بيت الله على الأرض ويعد منبراً لنشر الفكر الوسطي و تعاليم الدين الإسلامي السمحة، مشيداً بمجهودات مديرية الأوقاف وتعاونها المثمر والبنًاء مع المحافظة في إنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد لتصبح صروحاً إسلامية ومنارات علمية تبث الفضيلة وتبني الوطن.

شارك في الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، ومراد رأفت، سكرتير عام مساعد المحافظة، والشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف، والعميد محمد محفوظ النجار، وكيل وزارة الإسكان، والدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف، ومحمد محمود، رئيس مركز ومدينة مشتول السوق.