وزير الأوقاف يكشف تفاصيل مدة صلاتي التراويح والتهجد في رمضان

انطلقت فعاليات المؤتمر التحضيري للمسابقة العالمية 29 للقرآن الكريم، وأعلن وزير الأوقاف أنَّه تمّ وضع جوائز مالية قيمتها 2 مليون جنيه في 8 فروع منها فرع حفظ القرآن الكريم وفهم ومعاينة ومقاصده لأصحاب الصوت الحسن والفرع الثاني الأسرة القرآنية والفرع الثالث حفظ القرآن مع تفسيره وتطبيقات مباحث علوم القرآن الكريم والفرع الرابع حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع وكذلك حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير العربية وأيضًا حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عمّ للناشئة والفرع الأخير فرع المحفظ المثالي.

قيمة الجائزة

وأكّد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أنَّه تمّ في هذا العام بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رقع قيمة الجائزة إلى الضعف، إذ كانت في العام الماضي قيمة الجائزة مليون جنيه فتمت مضاعفة الجوائز لها العام، مشيرًا إلى أنَّ المسابقة ستحمل اسم الشيخ مصطفى إسماعيل.

صلاة التراويح في رمضان

وعن مواعيد الصلاة والمسموح به في صلاة التراويح خلال رمضان، قال وزير الأوقاف إنَّه لم يتمّ تحدد وقت أو مدة معينة لصلاة التراويح في شهر رمضان المقبل، مثلما كان يتم في جائحة كورونا، قائلًا: «لم ولن نحدد وقت محدد لأداء صلاة التراويح الأمر متروك بالاتفاق بين إمام المسجد ورواده فإذا اتفقا الطرفان على أداء صلاة التراويح بجزء كامل من القران الكريم يوميا فلا بأس ولن نمانع ذلك أما إذا اتفقا على غير ذلك فلا بأس، فالأمر متروك حسب رغبة الطرفين».

وأوضح أنَّه تقرر أن تكون صلاة التراويح في مسجد الحسين والتي تذاع عبر إذاعة القران الكريم، على أن تكون نصف حزب في حدود ربعين من القرآن الكريم أي في حدود 4 صفحات ونفس الأمر سيكون في صلاة التهجد.