وزير الأوقاف: 58 دولة تشارك في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، موعد تكريم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم، مؤكّدًا أنَّه سيتمّ تكريمهم في احتفالية ليلة القدر في الـ27 من رمضان المقبل.

المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وأضاف وزير الأوقاف، خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض تفاصيل المسابقة العالمية للقرآن الكريم، السبت، بأحد فنادق القاهرة، أنَّه سيتمّ تكريم الفائزين في المسابقة ومنحهم شهادات تقدير، أثناء احتفال الرسمي بليلة القدر، موجهًا الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي راعي القرآن وأهله، على رعاية المسابقة وتوجيهه برفع قيمة الجوائز.

قيمة الجائزة

وأَوضح أن المسابقة ستنطلق السبت المقبل ولمدة 5 أيام، لافتا إلى أنَّ عدد الدول المشاركة في المسابقة يصل إلى 58 دولة حول العالم منها 33 إفريقية، و7 محكمين من 7 دول هم مصر وتشاد والأردن وفلسطين والسعودية والسودان وسلطنة عمان، مبينًا أنَّ المسابقة يشارك بها 108 متسابقين على مستوى العالم، بإجمالي جوائز 2 مليون جنيه طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.