تراجع أسعار الأرز اليوم في المحافظات.. وطن «عريض الحبة» بـ11 ألفا و 300 جنيه

سجلت أسعار الأرز اليوم بالمحافظات تراجعا لبعض الأصناف، واستقرار للبعض، وفقا لحركة تداول البيع والشراء، التي تمت داخل الأسواق الحرة والمتاجر في محافظات مصر اليوم الجمعة.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وأكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات شهدت تداولا على نطاق واسع خاصة في حركة البيع للأرز الأبيض رفيع الحبة، كما سجلت أسعارها التالي:

- استقر سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 11 ألفا و300 جنيه.

- كما استقر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة ليسجل 10 آلاف و600 جنيه.

- بينما سجل سعر طن الأرز الأبيض «السائب» عريض الحبة 14 ألفا و650 جنيها.

- بينما سجل سعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب» 12 ألفا و200 جنيه، وسط تراجع 50 جنيها لكل طن.

- سجل سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر «عريض الحبة» بـ 15 ألفا و 100جنيه.

المعروض وأسعار الأرز اليوم بالمحافظات

وأوضح «الرفاعي»، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات شهدت تراجعا لبعض من أصناف الأرز الأبيض، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على المستهلكين في محافظات مصر، لافتًا إلى أن الكميات المعروضة سواء من الأرز الشعير، أو الأرز الأبيض كبيرة بوفرة تتخطى حاجز الاستهلاك المحلي بنحو 760 ألف طن أرز أبيض.