علاء حماد عن مشاركته في «جروب الدفعة»: مسلسل مهم ويمنح الفرصة للمواهب

يترقب الجمهور موعد عرض مسلسل «جروب الدفعة»، بطولة شيري عادل، وعدد من النجوم، منذ الإعلان عن انطلاق تصوير المسلسل قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي، وتدور أحداثه في إطار 15 حلقة، ولم يتحدد موعد عرضه إذا ما كان في موسم مسلسلات رمضان 2023، أو خلال موسم الدراما الشتوي.

مسلسل «جروب الدفعة»، تأليف هاني سرحان وورشة حكايات، والتي عرض لها على قناة ON مسلسل «حكايات جروب العيلة» بطولة سميحة أيوب وأحمد سعيد عبدالغني وصفاء جلال، إخراج منال الصيفي، و«حكاية جروب الماميز»، بطولة خالد سليم ودينا فؤاد، هبة عبدالغني ووليد فواز، إخراج أحمد صالح.

أبطال مسلسل «جروب الدفعة»

ومسلسل «جروب الدفعة»، من إنتاج سينرجي، وإخراج محمد عبدالسلام، بطولة شيري عادل، عمرو وهبة، ميدو عادل، ولاء الشريف، أحمد ماجد، بسمة داود، علاء حماد، بسنت حاتم، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والرومانسية.

وقال علاء حماد، عن تجربة مشاركته في «جروب الدفعة» لـ«الوطن»: إنه سعيد جدًا للمشاركة في هذا العمل، حيث يجسد شخصية موظف حسابات في إحدى الشركات، واصفًا إياها بالتجربة التي تضيف له كثيرًا بعد مشاركته في عدد من الأعمال الهامة حتى لو كان حجم الدور صغيرًا منها «فرصة تانية، لؤلؤ، حواديت الشانزليزيه، ورا كل باب».

مسلسل «جروب الدفعة» 15 حلقة

وأشار «حماد»، إلى أنه يترقب بفارغ الصبر عرض المسلسل، لمعرفة ردود الأفعال خصوصًا وأن المخرج محمد عبدالسلام، يعمل بكل جهد وفن ليخرج العمل في أفضل صورة، الأمر الذي يخلق جوًا أسريًا دافئًا داخل لوكيشن التصوير، ومن ثم تنعكس الروح الطيبة على الشاشة، فضلًا عن منح الفرصة للمواهب ولكل فنان لإظهار طاقته الإبداعية.