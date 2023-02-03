محافظ الإسكندرية يتابع تصريف مياه الأمطار في اليوم الرابع لـ«نوة الكرم»

تابع اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لليوم الرابع على التوالي، تداعيات «نوة الكرم»، مشددا على التواجد الميداني على مدار الساعة لرؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية لمتابعة أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بجميع شوارع الإسكندرية.

وفي هذا الصدد، تابع اللواء محمد سحلول، رئيس حي المنتزه أول، تمركزات سيارات الصرف الصحي وعمل محطات الصرف، حيث تم المرور على شارع مصطفى كامل أمام عزبة الشامي وشارع ابن عقيل، وسحب تجمعات المياه بشارع 45 بحري، ومصطفى كامل من شارع 45 حتى ميدان الساعة، ونفق محمد نجيب، وشارع أحمد بن حنبل بمنطقة الساعة، وشارع مصطفى كامل أمام الجزارين، وشارع المستجد، وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

متابعات تصريف أمطار الإسكندرية

وأجرت المهندسة نهى خليفة، رئيس حي الجمرك، جولة ميدانية لمتابعة أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار على طول الكورنيش وعدد من الشوارع بنطاق الحي.

كما تابع محارب هيلع، رئيس حي العامرية ثان، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من المناطق والشوارع بنطاق الحي، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

وتابعت الدكتورة رباب مدني، رئيس حي المنتزه ثان، أعمال كسح تجمعات مياه الأمطار بمساكن ضباط طوسون، وشارع مصطفى كامل، وشارع 16 اسكوت، وشارع 25 المستشارين.

استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ

وتابعت هدى أبو كليلة، رئيس حي العجمي، أعمال رفع تجمعات مياه الأمطار بعدد من الشوارع بنطاق الحي.

وقامت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية أول تحت إشراف السيد موسى، رئيس الحي، بمتابعة أعمال تصريف وكسح مياه الأمطار ومتابعة مدى كفاءة الشنايش بشوارع.

وشدد المحافظ على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، موضحًا أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.