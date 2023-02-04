تفاصيل المقابلة في وظيفة مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة.. تبدأ بعد أيام

يبدأ خلال أيام تسليم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة، في الفترة من يوم 18 فبراير الجاري إلى 16 مارس 2023، تمهيداً لاستكمال الإجراءات الخاصة بالاختبارات الشفوية والتحريات، ونرصد لكم في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن هذا الموضوع.

تسليم الملف

يسلم المتقدم الملف مستوفى أصول المستندات المطلوبة والمتمثلة في اصل المؤهل والقيود العائلية، وصورة البطاقة، بالإضافة إلى الاستمارة التي يقوم بتنزيلها من الموقع وملئها وتقديمها للهيئة في التوقيتات المذكورة.

المقابلات الشخصية

تقوم هيئة قضايا الدولة بعد استلام الأوراق في التوقيتات المحددة لكل جامعة بتحديد موعد للمقابلة الشخصية، وتكون غالباً عن طريق إرسال رسالة نصية علي هاتف المتقدم للوظيفة ليقوم بإداء الامتحان، والذي يكون عبارة عن سؤال لكل مجموعة في أفرع القانون المحتفلة ويكون الامتحان أمام رئيس الهيئة وأقدم الأعضاء.

التحريات الأمنية

بعد الانتهاء من كافة المقابلات لكافة الجامعات تقوم الجهات الأمنية بإرسال التحريات لمراكز الشرطة والأقسام للمتقدمين، تمهيداً للكشف عليهم وعلى أقاربهم حتى الدرجة الرابعة أمنياً، للتأكد من حسن سمعة وسلامة المتقدمين لشغل الوظيفة القضائية، وفي حالة إن التحريات الأمنية سليمة لا يتبقى سوى صدور القرار الجمهوري بتعيين المستوفين لكافة الشروط وبدء إجراءات تعيينهم.