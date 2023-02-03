هيئة قضايا الدولة: بدء استقبال أوراق المتقدمين لـ الوظائف 18 فبراير

انتهى أمس الخميس، وقت التقديم في وظيفة مندوب مساعد هيئة قضايا الدولة، من خريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون والشرطة، دفعة 2022، نظرا لانتهاء المدة المقررة للتقديم.

ونرصد لكم في النقاط التالية، مراحل تقديم الملف بعد استيفاء البيانات والتسجيل في موقع الهيئة.

تسجيل طلبات التعيين

بعد غلق باب تلقي طلبات التعيين، يتم التسجيل في موقع هيئة قضايا الدولة، وتحرير جميع البيانات المطلوبة باستمارة تسجيل البيانات بشكل صحيح وواضح، وطباعتها من خلال الموقع ذاته، بعد استيفاء جميع البيانات وحفظها.

تقديم الملفات

ووفقاً لما وجهت به هيئة قضايا الدولة، تقدم الملفات مستوفاة أصول المستندات والأوراق المطلوبة بمقر نادي مستشاري قضايا الدولة، اعتبارا من السبت 18 فبراير 2023، إلى يوم الخميس 16 مارس 2023، طبقا للجدول الذي سيتم نشره على الموقع الرسمي لهيئة قضايا الدولة، وعلى المتقدمين متابعة الموقع بصورة مستمرة، لمعرفة اليوم المخصص لتسليم ملفات كل جامعة.

لا يجوز استرداد أصول الأوراق المقدمة

تجدر الإشارة، إل أنه لن يلتفت للطلبات التي تقدم قبل أو بعد الميعاد المحدد، أو الطلبات غير المستوفاة للشروط والمستندات المطلوبة، جميع أصول المستندات والوثائق المقدمة بالملف لا يجوز استردادها.